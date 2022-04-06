Более 90% российских компаний планируют увеличить свою активность в работе со стартапами в 2022 году. Почти все из них планируют продолжать запускать пилотные проекты, около половины готовы покупать доли в стартапах.
Более 90% компаний в России планируют наращивать активность в работе со стартапами в 2022 году, выяснилось в ходе исследования Get-Investor. Примерно половина из них готовы инвестировать и покупать доли в стартапах и почти все планируют в 2022 году продолжать запускать пилоты. Около трети компаний заявили о планах запуска корпоративного фонда или венчурной студии.
В 2021 году уровень активности в работе со стартапами вырос у 80% опрошенных компаний. При этом около 45% начали системную работу со стартапами именно в 2021 году. Абсолютное большинство компаний работает преимущественно с российскими стартапами.
Согласно исследованию, приоритетом для корпораций являются продукты на базе AI/ML, FinTech, IoT и Big Data. Также сохраняется интерес к решениям на основе предиктивной аналитики, B2B Software, Blockchain и Robotics. Основными «внутренними заказчиками» новых технологий в компаниях выступают подразделения, отвечающие за клиентский сервис, R&D, маркетинг и продажи.
Самыми популярными каналами для поиска стартапов являются отраслевые конференции, нетворкинг, рекомендации коллег и входящие заявки от стартапов. При этом самым эффективным каналом поиска стартапов компании считают скаутов.
Ключевое требование, которое корпорации предъявляют к стартапам, — наличие минимально жизнеспособной версии продукта (MVP). На втором месте по степени важности – наличие продаж, как подтверждение работоспособности решения.
Среди предлагаемых вариантов сотрудничества самым популярным является предложение «встроиться в линейку продуктов» (82%). Запустить платные пилотные проекты предлагают 73% компаний. При этом 90% компаний, которые предлагают стартапам платные пилоты, готовы выделять финансирование в диапазоне до $10 тыс. на проект.
Почти половина (45%) компаний инвестировали напрямую в стартапы в 2021 году, 60% из них провели 1-2 сделки. Около трети из инвестирующих в стартапы компаний делают это малыми чеками (до $100 тыс.), еще четверть – в диапазоне до $500 тыс., и 40% – инвестируют суммы от $500 тыс. и выше.
В исследовании приняли участие представители более 40 крупных компаний, у которых есть собственные программы и подразделения по работе со стартапами.
Фото на обложке: David Pereiras /
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