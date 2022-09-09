Россияне из-за новой схемы мошенничества теряли до 700 тыс. рублей

Жители России столкнулись с новой схемой мошенничества: они получают SMS-предложения трудоустройства в Ozon, Wildberries, AliExpress. За пару часов работы онлайн обещают до 30 тыс. рублей.
После согласия россияне лишались крупных сумм — до 700 тыс. рублей, сообщили «Известиям» эксперты в сфере кибербезопасности.
Один из сценариев мошеннической схемы выглядел так: жертве говорят, что ее работа заключается в повышении рейтинга конкретного онлайн-магазина. Для этого нужно за свой счет совершать покупки, но не для себя. В конце дня человеку возвращают и потраченные деньги и его «заработок».
Например, сделав покупок на 6 тыс. рублей, человек мог получить 7200 рублей. С каждым днем суммы увеличивались. Но когда они доходили до десятков или сотен тысяч, возврат денег прекращался и граждаге теряли средства.
Специалисты считают, что упомянутым компаниям будет крайне сложно вычислить злоумышленников, но они пытаются предостеречь пользователей от необдуманных действий при поиске работы или дополнительного заработка.
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