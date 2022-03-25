Каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников на фоне кризиса

Каждая пятая российская компания на фоне кризиса сократила или отправила в простой сотрудников, однако, массовых сокращений пока не наблюдается, показал опрос «Актион Бухгалтерия». Санкции в отношении России приводят к тому, что часть бизнеса теряет клиентов, поставщиков и выручку, а также вынужденно сокращает расходы.

Согласно опросу, более трети опрошенных компаний (37,5%) на протяжении последнего месяца теряют выручку и клиентов. Около 19% — теряют поставщиков, а 17,5% — вынужденно сокращают расходы. Только 13,7% заявили, что на них пока никак не повлияли санкции.

Примерно 31% компаний сообщили, что их выручки упали незначительно, не более чем на 10-25% от показателей предыдущих месяцев. Более 28% констатировали снижение выручки на 25-50%. У 13,7% — упали более чем на 50%, а 3,5% опрошенных компаний вовсе приостановили работу. При этом около 23% респондентов заявили, что выручка осталась прежней или даже выросла.

Подавляющее большинство компаний (78,6%) никого не уволили и не отправили в простой. Около 11% уволили или отправили в простой менее 10% сотрудников, 6,3% — от 10 до 30% работников, 1,4% — 50% и более, 1,4% — всех.

Ближайшее будущее для компаний на данный момент выглядит неопределенным — 42,8% респондентов не смогли ответить на вопрос, что с ними будет в ближайшие полгода. Около трети компаний (29,5%) считают, что скорее продолжат работу, чем закроются. Полную уверенность в продолжении работы выразили только 19,6%.

Наиболее эффективной мерой господдержки, по мнению опрошенного бизнеса, является отсрочка по налогам — такое мнение высказали 44,6% компаний. 16,5% положительно оценили введение льготного кредитования, 14,4% — мораторий на плановые проверки, 1,4% — мораторий на банкротство. Однако почти четверьб (23,2%) считают, что ни одна из предложенных мер поддержки от государства не является эффективной в нынешней ситуации.

В опросе приняли участие 285 компаний малого и среднего бизнеса, из которых 85,6% с численностью штата до 100 человек. Среди опрошенных 27,4% из сфер услуг, 26,3% из оптовой и розничной торговли, 20,4% из производства, 8,8% из строительства, а также из других отраслей.

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