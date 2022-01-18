Россияне назвали главные факторы при выборе работы

Стабильность компании-работодателя к 2022 году вышла в лидеры по значимости для более 50% россиян. Это можно назвать важным последствием пандемии COVID-19.

В прошлом году стабильность компании имела значение лишь 46% соискателей, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «Работа.ру». В нем участвовали свыше 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

Высокий уровень заработной платы на новой работе остается важен более чем для половины — его отметили 56% респондентов.

По данным аналитиков, рынок труда заметно меняется, к концу прошлого года он стал соискательским, и теперь при поиске работы все чаще обращают внимание не только на возможность заработать, но и на условия труда.

На комфортные условия труда, согласно результатам опроса, обратят внимание 30% соискателей. Для 27% значение имеет удобное расположение места работы и близость к дому, а для 25% — важен коллектив.

Новое место работы с хорошим руководителем будут выбирать 19% участников опроса, а 14% - хотели бы видеть вакансии с гибким графиком. Значимость профессионального роста отмечают 13%, а 12% — возможность работать удаленно.

Для 7% опрошенных также имеет значение наличие соцпакета и нематериальных бонусов, для 6% — интересные задачи, для 4% — возможность приносить пользу обществу, а для 3% — возможность быстрого карьерного роста.

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Фото на обложке: Unsplash