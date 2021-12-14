Почти половина работодателей в России не проводят оценку работу своих сотрудников — исследование

Почти половина работодателей в России не проводят оценку работы и компетентности своих сотрудников, выяснилось в ходе исследования. У незначительной части таких работодателей просто нет средств на проведение подобных оценок, но большинство просто не видят в этом необходимости.
Исследование сервиса «СберПодбор», результаты которого есть в распоряжении RB, охватило более 1 тыс. работодателей из всех регионов России.
В ходе исследования выяснилось, что 41% работодателей не проводят оценку работу своих сотрудников. У каждого девятого работодателя нет бюджета на проведение подобных оценок, а 47%, или большинство, просто не имеют потребности в таких исследованиях.
Те, кто проводят оценку компетентности персонала, делают это в основном один раз в год. Чаще других оценивают работу своих сотрудников небольшие компании со штатом от 50 до 100 человек.
«Это может быть связано с тем, что в малом бизнесе влияние на показатели оказывает эффективность каждого сотрудника», – отметили авторы исследования.
Самым часто используемым способом оценки работы сотрудников является устное интервью – об этом заявили 60% опрошенных. Также популярно тестирование – 48% рассказали, что именно посредством проведения тестов оценивают компетентность персонала в выполнении обязанностей.
По итогам проведенных оценок 54% работодателей развивают зоны роста сотрудников, которые были обнаружены в ходе оценки. Примерно столько же повышают лучших сотрудников в должности, ну а каждый десятый, не смотря на результаты проведенных оценок, не предпринимает никаких действий.
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Фото на обложке: Pavel L Photo and Video /
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