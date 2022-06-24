Продавцы маркетплейсов пожалось ФАС на политику площадок при проведении распродаж

«Опора России» пожаловалась в ФАС на политику маркетплейсов при проведении. Онлайн-площадки практически вынуждают продавцов участвовать в этих акциях. За отказ продавцов онлайн-ритейлеры могут увеличить комиссию за работу на площадке до 10%. Подобная политика нарушает антимонопольное законодательство, но повлиять на маркетплейсы будет непросто
В Wildberries заявили, что продавцы сами принимают решение об участии в акциях и сами устанавливают цены на товары. В «Яндекс Маркете» и Ozon сказали, что никаких ограничений не устанавливают, пишет «Коммерсантъ».
По словам партнера BGP Litigation Ирины Акимовой, для того, чтобы квалифицировать такую политику как нарушение, нужно доказать доминирующее положение маркетплейса, факт предложения невыгодных для контрагента условий и то, что последний против них возражал, указывая на невыгодность.
Сделать это может быть непросто, так как у маркетплейсов могут быть свои аргументы, например, обеспечение доступности товаров для потребителей в условиях роста цен, подчеркнула Акимова.
По данным Infoline, в 2021 году онлайн-площадки сформировали 3,4% оборота всего российского рынка розничной торговли, это сопоставимо с показателем ярмарок и рынков — 4,6%.
Фото на обложке: Unsplash
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24 июня 2022