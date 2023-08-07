Клиенты Сбербанка пожаловались на условия ипотеки по сниженной ставке

Клиенты «Сбера» стали жаловаться на невозможность получить пониженную ставку по ипотеке без оформления услуг «Домклик Плюс», выяснил «Коммерсантъ».

Издание обратило внимание на сообщения пользователей, которые появились на портале «Банки.ру». По словам автора одной из жалоб, после подтверждения ипотеки по пониженной ставке в личном кабинете добавился платный пакет «Домклик», хотя на него не было дано согласие. По её словам, стоимость пакета «Домклик Плюс» значительно выше, чем цена страхования жизни и здоровья.

В самом пакете — страхование жизни и здоровья от «Сбербанк Страхование жизни», а также подписка на сервисы «СберПрайм».

По словам другого клиента, в ходе одобрения объекта он воспользовался всеми услугами банка, от которых зависит возможность понижения ставки. В результате менеджеры сообщили об ещё одном условии — обязательной покупке пакета «Домклик Плюс».

Как указано на сайте «Домклик», приобретение указанного пакета позволит получить пониженную на 1 п.п ставку при получении ипотеки от Сбербанка. Там подчеркивается, что покупка страховки в любой другой компании не снизит ставку.

При этом в самом Сбербанке заявили, что клиент может отказаться от пакета после оформления ипотечного кредита. А на сайте «Домклик» разъясняется, что расторжение договора повлечет увеличение ставки по ипотеке.

В Федеральной антимонопольной службе указали, что такие условия получения скидки по ипотеке противоречат заложенным в «Общих исключениях» принципам. Заемщик должен иметь возможность сменить страховщика без изменения ставки.

С этим солидарны и в ЦБ. Там назвали недобросовестными практики, ограничивающие потребителей в самостоятельном выборе дополнительных услуг и страховых продуктов.

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