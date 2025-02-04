Московским киберклубам разрешили использовать патентную систему налогообложения

С января столичные компьютерные клубы и киберарены могут использовать патентную систему налогообложения (ПСН), следует из обращения замглавы департамента финансов столицы Григория Лалаева к представителю Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Письмо есть у «Коммерсанта».

Информацию подтвердили в департаменте финансов Москвы. ПСН предназначена для индивидуальных предпринимателей и подразумевает, что вместо налогов и сдачи налоговой декларации они платят патент, то есть фиксированную сумму, которая рассчитывается индивидуально.

«Коммерсантъ» пишет, что ранее большинство киберклубов использовали упрощенную систему налогообложения, так как не было четкой формулировки о том, могут ли они применять ПСН. Использование же ПСН позволит отрасли экономить до 1 млрд рублей в год, оценил директор АРКИ Павел Голубев.

По теме: Выбор системы налогообложения

Индустрия становится более прозрачной и ответственной, считает директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко. Он предположил, что в будущем появится статус спортивных объектов для компьютерных клубов.

При этом вице-президент Федерации фиджитал спорта России Артем Щепотьев опасается, что работа по ПСН открывает дверь для множества спекуляций. По мнению эксперта, она может привести к тому, что киберклубы станут инструментом для отмывания денег.

В конце декабря «Коммерсантъ» сообщил, что выручка компьютерных клубов за 2024 год выросла на 13% и составила 26 млрд рублей, а общее число таких заведений в России достигло 3,3 тыс.

Фото на обложке: ELLA DON / Unsplash / Unsplash