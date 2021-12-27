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Минцифры предложило производителям ПК установить российские системы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры приступило к переговорам с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских операционных систем на ноутбуки и компьютеры. Сейчас доля устройств, которые выходят в продажу без установленных ОС в сетях ритейлеров, может доходить до 24%.

Минцифры предложило производителям ПК установить российские системы

На следующий год Минцифры рассчитывает обеспечить 100 тыс. установок российских ОС, а затем — до 1 млн в год, сообщил источник «Коммерсанту».

Производитель или дистрибьютор оборудования будет бесплатно получать копию системы Astra Linux и ALT Linux и ставить ее на устройство, такую схему рассматривают в министерстве.

Эксперты считают, что без законодательной обязанности производители вряд ли согласятся устанавливать российские ОС, так как потребителей устройства на таких системах не заинтересуют: они проигрывают Windows в выборе приложений.

С 1 апреля в силу вступил закон о предустановке российского софта на смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и Smart TV. Производители должны устанавливать на свои устройства список российских приложений, среди которых сервисы Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «МойОфис», «Госуслуг», платежной системы «Мир». 

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Фото на обложке: Kite_rin / Shutterstock

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