Россияне стали экономить на презервативах

С января продажи презервативов в аптеках снизились на 16,4%, в магазинах — на 6,6%. Последний ажиотаж на контрацептивы был в марте.
При этом растут продажи альтернативных средств контрацепции и продажи презервативов на маркетплейсах. Смену предпочтений россиян аналитики DSM Group и NielsenIQ отчасти объяснили экономией расходов на контрацепцию и спадом сексуальной активности, делятся результатами исследования «Ведомости».
Спрос на гормональные пероральные контрацептивы в аптеках вырос за это время на 11%. С января на 8,5% продали больше вагинальных колец, суппозиториев, внутриматочных терапевтических систем и других. Хотя последние три года этот вид контрацепции показывал спад.
Завотделением амбулаторной гинекологии госпиталя на Мичуринском проспекте сети «Клиника Фомина» Дмитрий Гусев сказал, что спрос на альтернативные средства контрацепции продолжит расти. Использовать их гораздо дешевле, чем покупать презервативы: на противозачаточные таблетки в месяц примерно уходит 700-1500 рублей, упаковка из 12 презервативов Durex Classic может стоить до 1300 рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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