Конференция «Защита персональных данных: эра цифровой трансформации» пройдет 25 мая

25 мая 2022 года центр конференций «Сегодня» проведет встречу, посвященную защите персональных данных в России. К участию приглашают топ-менеджеров, руководителей подразделений информационной безопасности и юридических департаментов, представителей регуляторов и надзорных органов в сфере персональных данных.
На мероприятии запланированы выступления спикеров и панельная дискуссия. Эксперты обсудят правовые аспекты российского и мирового законодательства в сфере защиты персональных данных, расскажут бизнесу, как эффективно организовать их обработку, и раскроют способы снизить риски неправомерного доступа к персональным данным.
В программе заявлены следующие темы:
- контроль и надзор: новые подходы к защите персональных данных в 2022 году;
- тенденции в сфере правового регулирования и особенности работы с персональными данными;
- актуальные вопросы информационной безопасности, безопасности информационных систем и эффективного противодействия киберпреступности;
- использование облачных технологий для обработки персональных данных: проблемы и пути решения;
- защита персональных данных в цифровую эпоху: тренды и лучшие практики 20-х гг.
Конференция объединит на одной площадке экспертов, заинтересованных в работе с персональными данными, и поможет найти ответы на самые сложные вопросы практики защиты данных в современном мире.
Подробная информация и регистрация — на сайте. Организаторы дарят скидку 20% по промокоду «СЕГОДНЯ».
Фото на обложке: Farknot Architect /
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