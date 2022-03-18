Конференция «Защита персональных данных: эра цифровой трансформации» пройдет 25 мая

25 мая 2022 года центр конференций «Сегодня» проведет встречу, посвященную защите персональных данных в России. К участию приглашают топ-менеджеров, руководителей подразделений информационной безопасности и юридических департаментов, представителей регуляторов и надзорных органов в сфере персональных данных.

На мероприятии запланированы выступления спикеров и панельная дискуссия. Эксперты обсудят правовые аспекты российского и мирового законодательства в сфере защиты персональных данных, расскажут бизнесу, как эффективно организовать их обработку, и раскроют способы снизить риски неправомерного доступа к персональным данным.

В программе заявлены следующие темы:

контроль и надзор: новые подходы к защите персональных данных в 2022 году;

тенденции в сфере правового регулирования и особенности работы с персональными данными;

актуальные вопросы информационной безопасности, безопасности информационных систем и эффективного противодействия киберпреступности;

использование облачных технологий для обработки персональных данных: проблемы и пути решения;

защита персональных данных в цифровую эпоху: тренды и лучшие практики 20-х гг.

Конференция объединит на одной площадке экспертов, заинтересованных в работе с персональными данными, и поможет найти ответы на самые сложные вопросы практики защиты данных в современном мире.

Подробная информация и регистрация — на сайте. Организаторы дарят скидку 20% по промокоду «СЕГОДНЯ».

Фото на обложке: Farknot Architect / Shutterstock