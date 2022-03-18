Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Конференция «Защита персональных данных: эра цифровой трансформации» пройдет 25 мая

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

25 мая 2022 года центр конференций «Сегодня» проведет встречу, посвященную защите персональных данных в России. К участию приглашают топ-менеджеров, руководителей подразделений информационной безопасности и юридических департаментов, представителей регуляторов и надзорных органов в сфере персональных данных.

Конференция «Защита персональных данных: эра цифровой трансформации» пройдет 25 мая
Сервис для увеличения дохода магазинов на маркетплейсах по ссылке

На мероприятии запланированы выступления спикеров и панельная дискуссия. Эксперты обсудят правовые аспекты российского и мирового законодательства в сфере защиты персональных данных, расскажут бизнесу, как эффективно организовать их обработку, и раскроют способы снизить риски неправомерного доступа к персональным данным.

В программе заявлены следующие темы:

  • контроль и надзор: новые  подходы к защите персональных данных в 2022 году;
  • тенденции в сфере правового регулирования и особенности работы с персональными данными;
  • актуальные вопросы информационной безопасности, безопасности информационных систем и эффективного  противодействия киберпреступности;
  • использование облачных технологий для обработки персональных данных: проблемы и пути решения;
  • защита персональных данных в цифровую эпоху: тренды и лучшие практики 20-х гг.

Конференция объединит на одной площадке экспертов, заинтересованных в работе с персональными данными, и поможет найти ответы на самые сложные вопросы практики защиты данных в современном мире.  

Подробная информация и регистрация — на сайте. Организаторы дарят скидку 20% по промокоду «СЕГОДНЯ». 

Фото на обложке: Farknot Architect / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На вебинаре «Акселератора ФРИИ» обсудят навыки, необходимые продакт-менеджерам в 2022 году
  2. 2 Международный форум ReForum Winning The Hearts пройдет 7-8 апреля
  3. 3 В Москве состоялась встреча инвесторов и стартапов из сферы AltEnergy
  4. 4 Как повторить успех онлайн-лектория TED: 4 главных совета
  5. 5 Научить предпринимательству
СКОЛКОВО
Научитесь цифровой трансформации бизнеса в кризис
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2022

TechChill

20 марта 2022

Научная премия имени Ильи Сегаловича

20 марта 2022

IdeaGirlHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

Будет ли дефолт в России? Рассуждает эксперт по финансовому рынку

Новости

Российский аналог Trello и Jira помогает бесплатно перенести данные из заблокированных сервисов

Новости

СДЭК извинился перед покупателями Wildberries за письмо о кибератаке на маркетплейс

Новости

Рекорд по числу санкций, падение биржевых индексов, снижение рейтингов: главное для бизнеса 8 марта

Новости

Олег Дерипаска назвал пять шагов к процветанию России