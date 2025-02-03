Forbes: кабмин одобрил порядок конфискации имущества иностранцев в России

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста, который определяет процедуру конфискации имущества резидентов «недружественных» стран в ответ на конфискацию активов России и Центробанка. Об этом сообщили два источника Forbes, близкие к кабмину.

Проект закона подготовлен для реализации майского указа Владимира Путина, который в случае изъятия Соединенными Штатами российских госактивов и активов Банка России разрешает в качестве компенсации использовать имущество американских резидентов в России.

При этом предусмотренный законопроектом Минюста механизм может применяться по решению президента не только «в отношении США, как это предусмотрено указом, но и в отношении иных иностранных государств, если будут изъяты российские суверенные активы за рубежом», следует из пояснительной записки.

Там также говорится, что конфискация имущества «недружественных» стран или их резидентов предполагается «по общим частноправовым основаниям». Россия, федеральный орган исполнительной власти, ЦБ или Генпрокуратура могут обратиться с иском к другому государству в Арбитражный суд Подмосковья.

В качестве компенсации ущерба от действий «недружественных» стран суд может обратить взыскание на иностранные активы, перечень которых будет составлять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, сказано в пояснительной записке.

О том, что Минюст разработал процедуру конфискации имущества «недружественных» государств в качестве компенсации за ущерб, причиненный России и ЦБ, в середине января сообщили источники «Ведомостей».

Эти поправки — ответ на закон США, принятый в апреле и допускающий конфискацию российских суверенных активов, заявила газете старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова. При этом она отметила, что до сих пор этот закон является «спящим», поэтому рассуждать о реальном изъятии иностранных активов преждевременно.

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