Госдума готовит закон о конфискации имущества части уехавших россиян — «РИА Новости»

Депутаты Госдумы готовят проект закона о конфискации имущества уехавших россиян, наносящих вред своей стране. О необходимости законодательного закрепления такого права государства ранее заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

О том, что Госдума работает над созданием проекта закона о конфискации имущества определенной группы россиян, пишут «РИА Новости» со ссылкой на знакомого с ситуацией источника.

Собеседник агентства уточнил, что закон может наделить государство правом конфисковывать имущество покинувших страну российских граждан, которые «наносят ей вред». Конкретного объяснения, что подразумевается под нанесением вреда стране, источник издания не дал.

Агентство уточняет, что профильные комитеты Госдумы не получали официальных поручений о разработке проекта.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявил о возможности внесения в уголовный кодекс РФ поправок, позволяющих конфисковывать имущество оскорбляющих свою страну уехавших россиян в пользу государства.

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