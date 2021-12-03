Бизнес предупредил, что конфликт Samsung и Sqwin AG угрожает развитию платежных систем в России

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предупредила, что из-за конфликта между Samsung и Sqwin AG может возникнуть дефицит электроники. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), в свою очередь, попросила Центральный банк (ЦБ) и Роспатент вмешаться в ситуацию, поскольку она может привести к ограничению развития отечественного платежного рынка.

В РАЭК указали на возможные негативные последствия для развития всех бесконтактных платежных систем на отечественном рынке, сообщили «Известия». В ассоциации отметили, что с 2017 года Samsung является партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) и обеспечивает возможность подключения карт «Мир» к сервису Samsung Pay.

Развитие сервиса Samsung Pay способствует в том числе реализации целей ЦБ по наращиванию доли транзакций с использованием «Мира» до 30% от общего числа операций с платежными картами к 2023 году, подчеркнули в организации. Кроме того, по данным РАЭК, сегодня Samsung Pay пользуются более 10 млн россиян.

По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, сложившаяся ситуация крайне напоминает «патентный троллинг», когда некоторые компании начинают предъявлять судебные претензии к крупным производителям, пользуясь несовершенством законодательства в этой области.

Опасность прецедента в том, что он может привести к запрету доступа на российский рынок технологий безналичного расчета не только у конкретного бренда, но и технологии в принципе, поскольку аналогичные судебные претензии могут быть предъявлены и к другим производителям, считает Гуськов.

Арбитражный суд Москвы 21 октября 2021 года запретил ввоз, а также продажу в РФ 61 модели смартфонов Samsung, которые поддерживают Samsung Pay. Решение было принято по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в РФ платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает права на ее патент. Samsung 26 ноября подала апелляционную жалобу на это решение.

6 декабря Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляцию «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co., Ltd на решение Арбитражного суда Москвы об ограничении работы сервиса Samsung Pay.

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