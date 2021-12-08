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В России запустят онлайн-сервис с консультациями для креативного бизнеса

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Федерация креативных индустрий (ФКИ) планирует в 2022 году запустить сервис «Красная кнопка», который, в частности, будет использоваться для оказания креативным предпринимателям консультаций по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

В России запустят онлайн-сервис с консультациями для креативного бизнеса

О планах по запуску сервиса ТАСС сообщил гендиректор ФКИ Игорь Намаконов.

«Этот проект — ответ на кросс-индустриальные проблемы, которые есть в секторе, и решение в виде онлайн-сервиса. Сначала была гипотеза, что это все должно быть в рамках интеллектуальной собственности. Для отработки гипотезы и в рамках подготовки детального технического задания мы провели стратегическую креативную сессию с участниками рынка со всей страны. По ее итогам сформировали пул вопросов и проблем, которые есть у инфраструктурных лидеров и креативных предпринимателей», — сообщил Намаконов.

Он добавил, что сейчас ФКИ категоризирует полученные данные, чтобы определиться, какой по теме и функционалу онлайн-сервис наиболее актуален для рынка.

Сервис планируется запустить в первом квартале 2022 года. «Для нас это стартап, поэтому мы гибко подходим к его реализации, и каждый новый этап будет подсказывать нам его развитие», — отметил Намаконов.

К креативным индустриямй в России относят более 30 различных видов деятельности, основанных на интеллектуальной деятельности и авторском праве, таких как IT, дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, мода, музыка, компьютерная графика, ремесла, телевидение, радио и др.

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Фото на обложке: G-Stock Studio / Shutterstock

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