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Компания Odgers Berndtson запустила бесплатные консультации для малого и среднего бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Консалтинговая компания Odgers Berndtson запустила бесплатные консультации с финансовыми директорами для малого и среднего бизнеса. Об этом компания сообщила в фейсбуке. 

Компания Odgers Berndtson запустила бесплатные консультации для малого и среднего бизнеса

«Мы готовы помочь руководителям малого и среднего бизнеса связаться с опытными финансовыми и антикризисными экспертами из крупных российских компаний и получить бесплатную консультацию», — отметили в Odgers Berndtson. 

Чтобы получить консультацию, надо заполнить анкету на сайте компании. 

Также Odgers Berndtson приглашает к участию в программе финансовых топ-менеджеров, готовых бесплатно поделиться опытом.

Фото: MIND AND I / Shutterstock

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