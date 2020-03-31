Новости
Компания Odgers Berndtson запустила бесплатные консультации для малого и среднего бизнеса
Новости
Ксения Самбулова
Консалтинговая компания Odgers Berndtson запустила бесплатные консультации с финансовыми директорами для малого и среднего бизнеса. Об этом компания сообщила в фейсбуке.
Компания Odgers Berndtson запустила бесплатные консультации для малого и среднего бизнесаКсения Самбулова
«Мы готовы помочь руководителям малого и среднего бизнеса связаться с опытными финансовыми и антикризисными экспертами из крупных российских компаний и получить бесплатную консультацию», — отметили в Odgers Berndtson.
Чтобы получить консультацию, надо заполнить анкету на сайте компании.
Также Odgers Berndtson приглашает к участию в программе финансовых топ-менеджеров, готовых бесплатно поделиться опытом.
Фото: MIND AND I / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья