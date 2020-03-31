Консалтинговая компания Odgers Berndtson запустила бесплатные консультации с финансовыми директорами для малого и среднего бизнеса. Об этом компания сообщила в фейсбуке.

Компания Odgers Berndtson запустила бесплатные консультации для малого и среднего бизнеса