Потребительская активность россиян восстанавливается после пандемии — исследование

Банк «Хоум Кредит» проанализировал структуру расходов своих клиентов на товары и услуги по дебетовым картам за первую половину 2021 года. Полученные данные свидетельствуют о восстановлении потребительской активности россиян, сообщает пресс-служба банка.

Доля трат на продукты по сравнению с 2020 годом снизилась с 32,7% до 28,6%. Расходы на непродовольственные товары, наоборот, выросли. В докризисный 2019 год доля трат на продукты составляла 26,7%. Сокращение процента расходов на продукты и рост трат на непродовольственные товары, как отмечают в банке, косвенно свидетельствует о росте доходов и расширении платежеспособного спроса населения.

Массовый переход на удаленную работу или гибридный режим повлиял на структуру трат россиян – доля расходов на товары для дома стабильно растет. За первую половину этого года она составила 12,1% (против 11,2% год назад и 9,7% два года назад).

Доля трат на путешествия ожидаемо остается низкой – 4,1%. Это более чем в два раза меньше, чем в 2019 году, когда 8,8% средств люди тратили на поездки.

Расходы на досуг и развлечения (театры, кино) стали расти, но пока не достигли показателей до пандемии – 1,5% (против 1,3% в 2020-м и 2,1% в 2019 году). Однако траты на кафе и рестораны не просто достигли доковидных показателей, но и превысили их – они составили 7% (против 5,3% и 6,9%). В «Хоум Кредит» этот факт связывают с отсутствием новых локдаунов и активным развитием сервисов доставки.

Жители России стали больше тратить на заботу о здоровье и красоте – 9,2% (против 8,6% и 8,2%), а также на покупку автомобилей и поддержание собственных – 9,4% (против 9,0% и 8,9%).

«Потребительский спрос постепенно восстанавливается, несмотря на продолжение пандемии COVID-19. Люди привыкают жить в новой реальности. При этом сохраняются тренды, начало которым было положено в пандемию. Россияне обустраивают дома, покупают и обслуживают авто, заботятся о здоровье. В целом мы видим явные положительные тренды в потребительском секторе экономики. Основными драйверами этих изменений можно назвать возобновление роста доходов, а также определенную усталость от эпидемиологических ограничений», — отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Клиентская база банка «Хоум Кредит» насчитывает 40,7 млн человек. По состоянию на 31 марта 2021 года сеть дистрибуции банка состояла из 254 офисов, 216 почтовых отделений, а также включала 1324 банкоматов и платежных терминалов в России и Казахстане.

Подписывайтесь на наш TG-канал , чтобы быть в курсе всех новостей и событий!