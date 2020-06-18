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Как пандемия повлияла на привычки потребителей — исследование

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Исследование технологической компании Criteo показало, что 54% потребителей открыли для себя хотя бы один новый формат онлайн-шоппинга. Они планируют пользоваться им в дальнейшем. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Criteo.

Как пандемия повлияла на привычки потребителей — исследование

Исследование «Влияние пандемии коронавируса на потребительское поведение в мире» проводилось в мае 2020 года. Оно содержит ответы 13,5 тысяч человек из 12 стран мира, включая Россию. Все опрошенные перенесли полную или частичную изоляцию в течение последних нескольких месяцев. Результаты опроса сегментированы по возрасту респондентов.

Новые привычки

Выяснилось, что во время карантина каждый второй житель России сформировал новую привычку в онлайн-потреблении, которой будет пользоваться и после эпидемии.

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Четверо из 10 россиян расценили вынужденное социальное дистанцирование как хорошую возможность изменить образ жизни.

  • Представители поколения Z продолжат смотреть много фильмов.
  • Остальные возрастные категории — проводить больше времени дома.

Потребительское поведение и лояльность клиентов

В среднем 4 из 10 россиян во период пандемии впервые сделали покупку как минимум в одном онлайн-магазине. Среди поколения Z и миллениалов показатель выше — 50%. 

Онлайн-супермаркеты и омниканальные ритейлеры получили гораздо больше новых клиентов, чем небольшие продавцы или магазины со смешанным ассортиментом. В исследовании отмечается, что с вероятностью 90% пользователи, открывшие для себя нового онлайн-продавца, останутся с ним надолго.

Лояльность аудитории обеспечивают, прежде всего, быстрая бесплатная или недорогая доставка, привлекательная цена и позитивный покупательский опыт.

Отношение к прежнему стилю жизни

Более половины российских покупателей признались, что они скучают по оффлайн-магазинам. 70% готовы вернуться в торговые центры в течение следующих двух месяцев. Столько же россиян ждут возможности снова путешествовать.

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Покупательские привычки и подарки

Жители России планируют увеличить число покупок в онлайн-магазинах в большинстве товарных категорий, среди которых лидируют:

  • хозяйственные товары,
  • продукты питания,
  • косметика и средства личной гигиены.

Рост потребления в оффлайне намечается только в первых двух категориях.

Восемь из 10 респондентов собираются дарить столько же подарков, сколько и прежде. Но изменится подход к их покупке. Россияне будут приобретать подарки преимущественно в онлайне и отправлять получателю, отдавая предпочтение продукции местного производства.

Criteo — технологическая компания в сфере электронного маркетинга. По собственным данным, 2700 сотрудников Criteo работают с более чем 20 тысячами клиентов и тысячами паблишеров.

Фото: Unsplash

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