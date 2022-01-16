GSK отказалась продавать Unilever подразделение по производству потребительских товаров за £50 млрд

Компания GlaxoSmithKline (GSK) отклонила три предложения Unilever о покупке предприятия Consumer Healthcare, которое занимается производством потребительских товаров для здравоохранения, такие как лекарства, витамины и зубные пасты. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Пресс-релиз был опубликован на сайте GSK. Из сообщения следует, что Unilever сделала три предложения по покупке совместного подразделения GSK и Pfizer, последнее из которых в размере £50 млрд (почти €60 млрд) поступило 20 декабря 2021 года.
68% предприятия Consumer Healthcare принадлежат GSK, остальные 32% — Pfizer.
£41,7 млрд предлагались непосредственно деньгам, еще £8,3 млрд — акциями Unilever. Однако GSK отклонила предложение и отметила в сообщении, что Unilever «существенно недооценивает бизнес Consumer Healthcare и его перспективы».
Как отмечает Bloomberg, британский гигант рынка потребительских товаров может отправить новое предложение о покупке подразделения GSK и Pfizer.
Consumer Healthcare производит такие товары, как известные в России лекарства «Терафлю», «Отривин» и «Вольтарен», витамины «Центрум», зубные пасты Paradontax и Sensodyne, а также препараты для лечения никотиновой зависимости «Никоретте».
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