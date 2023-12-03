«Яндекс» предупредил об уязвимости в iOS 17, которой могут воспользоваться мошенники

Аналитики «Яндекса» обнаружили в новой версии iOS 17 уязвимость, которая представляет угрозу для владельцев iPhone. По мнению специалистов, функция создания карточки контакта позволит мошенникам выдавать себя за полицию или сотрудников банка.

Как передает «Коммерсант», речь идет о возможности пользователя выбрать изображение и имя, которые при звонке увидят владельцы других iPhone. С ее помощью злоумышленники могут имитировать звонки от службы безопасности банка или представителей власти, вводя граждан в заблуждение.

Представители «Яндекса» уже сообщили о проблеме Apple и попросили устранить уязвимость. Глава компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с «Ъ» отметил, что проблема может быть устранена «за небольшое количество дней, если не часов».

При этом главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин заявил, что считает проблему надуманной, поскольку для осуществления схемы необходимо звонить именно с iPhone, в то время как злоумышленники редко совершают звонки вручную.

«Все крупные мошенники все же работают через колл-центры, существуют специальные технологичные программы, которые занимаются обзвоном. Пока что это выглядит как чисто такая теоретическая возможность», — рассказал Гришин.