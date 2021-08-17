Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России появилась новая инвесткомпания с фокусом на IT-стартапы в строительной индустрии

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Российская инвестиционная компания в сегменте ConTech (Construction Technologies – проекты в строительной индустрии) Amethyst Capital объявила о начале своей работы. Она нацелена на развитие IT-стартапов и проектов по оцифровке строительной отрасли, сообщается в пресс-релизе компании.

В России появилась новая инвесткомпания с фокусом на IT-стартапы в строительной индустрии

Amethyst Capital развивает продукты для строительства на основании цифровых решений, BIM-технологий, роботизации строительных работ и IoT-решений. Компания намерена объединить в своей экосистеме IT-стартапы, инвесторов и строительные компании.

В компании также сообщили, что не фокусируются на определенном объеме сделок или раунде инвестиций. Amethyst Capital будет исходить из запроса основателей и оговаривать с каждым проектом условия лично в зависимости от цели основателей.

«Наша задача как инвестиционной компании создать условия для IT-продуктов: обеспечить "легкий вход" на рынок за счет партнерских площадок для пилотирования, поддержать команды инвестициями и экспертизой внедрения цифровых решений», — отметил старший партнер Amethyst Capital Марат Хафизов.

Инвестиционная компания была официально зарегистрирована в июле в 2021 года, однако в пресс-службе сообщили, что команда Amethyst Capital развивает IT-проекты в области строительства уже полтора года. Во многих проектах старший партнер Марат Хафизов выступает в роли бизнес-ангела.

В портфеле Amethyst Capital уже есть несколько компаний, предлагающих цифровые решения и формирующих IT-архитектуру строительства: GASKAR GROUP, «Наймикс», BuildDocs, «Стройбот», Hive, АСК, Exon. 

В компании отметили, что до конца года Amethyst Capital планирует провести сделки на 250 млн рублей.

Акционеры Amethyst Capital — компании «Альмис-Интеграл» и «Монотек строй», а также Марат Хафизов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Wildberries можно оплатить покупки без комиссий через российские платежные системы
  2. 2 Ментальные модели: как использовать правильно и избежать ущерба для бизнеса
  3. 3 Большинство россиян поддержали развитие велосреды в своих городах — опрос
  4. 4 Студия «Союзмультфильм» стала акционерным обществом
  5. 5 ВТБ профинансирует расширение кинотеатров «Каро»
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

17 августа 2021

Акселератор Коммуникаций

17 августа 2021

«Цифровые технологии» от РФРИТ

18 августа 2021

Цифровой форсаж атомных городов

19 августа 2021

Raifhack DS

20 августа 2021

Конкурс Apps UP

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма