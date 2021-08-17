В России появилась новая инвесткомпания с фокусом на IT-стартапы в строительной индустрии

Российская инвестиционная компания в сегменте ConTech (Construction Technologies – проекты в строительной индустрии) Amethyst Capital объявила о начале своей работы. Она нацелена на развитие IT-стартапов и проектов по оцифровке строительной отрасли, сообщается в пресс-релизе компании.

Amethyst Capital развивает продукты для строительства на основании цифровых решений, BIM-технологий, роботизации строительных работ и IoT-решений. Компания намерена объединить в своей экосистеме IT-стартапы, инвесторов и строительные компании.



В компании также сообщили, что не фокусируются на определенном объеме сделок или раунде инвестиций. Amethyst Capital будет исходить из запроса основателей и оговаривать с каждым проектом условия лично в зависимости от цели основателей.

«Наша задача как инвестиционной компании создать условия для IT-продуктов: обеспечить "легкий вход" на рынок за счет партнерских площадок для пилотирования, поддержать команды инвестициями и экспертизой внедрения цифровых решений», — отметил старший партнер Amethyst Capital Марат Хафизов.

Инвестиционная компания была официально зарегистрирована в июле в 2021 года, однако в пресс-службе сообщили, что команда Amethyst Capital развивает IT-проекты в области строительства уже полтора года. Во многих проектах старший партнер Марат Хафизов выступает в роли бизнес-ангела.



В портфеле Amethyst Capital уже есть несколько компаний, предлагающих цифровые решения и формирующих IT-архитектуру строительства: GASKAR GROUP, «Наймикс», BuildDocs, «Стройбот», Hive, АСК, Exon.

В компании отметили, что до конца года Amethyst Capital планирует провести сделки на 250 млн рублей.

Акционеры Amethyst Capital — компании «Альмис-Интеграл» и «Монотек строй», а также Марат Хафизов.

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