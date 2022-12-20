В России предложили создать национальную сеть доставки контента, то есть разместить собственные серверы, которые ускоряли бы работу с сайтами для конечных пользователей. Такие серверы раньше устанавливали зарубежные компании, но убрали их после начала спецоперации на Украине.

С инициативой построить в России собственную национальную сеть доставки контента выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. Создание такой системы позволило бы ускорить работу с российскими сайтами для конечных пользователей, уверен депутат. Автор инициативы отметил, что российские серверы зачастую перегружены, что приводит к замедлению работу с сайтами.

Прежде всего, в России нужно разместить CDN-серверы, которые находятся близко к пользователям и ускоряют для них работу с сайтами. Систему CDN-серверов можно создать при участии крупных российских IT-компаний, считает Горелкин. По его словам, полноценная доступность российских сайтов – важное условие цифрового суверенитета.

Многие иностранные корпорации, среди которых Microsoft и Netflix, убрали свои ускоряющие загрузку контента серверы из России после начала спецоперации на Украине.

Фото на обложке: Taylor Vick / Unsplash