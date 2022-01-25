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Соцсети намерены штрафовать за игнорирование жалоб пользователей на контент

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Главный радиочастотный центр предложил Роскомнадзору штрафовать соцсети за игнорирование жалоб пользователей на контент. Надзорный орган поддержал инициаливу, Госдума также готова рассмотреть предложение.

Соцсети намерены штрафовать за игнорирование жалоб пользователей на контент

Изменения позволят привлечь пользователей к модерации контента, а главное — заставить соцсети усиленнее исполнять требования законо об информации, следует из документа, с которым ознакомились «Известия»

 «ВКонтакте», Google назвали предложенные меры избыточными. В компаниях считают максимально эффективным уже действующий комплекс.

«Любой пользователь может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте с помощью кнопки "Пожаловаться". Мы рассматриваем все жалобы без исключений. Время реакции регламентируется нашими внутренними гайдлайнами и не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. Материалы, которые нарушают правила сайта или законодательство, удаляются, а нарушители блокируются», — заявили во «ВКонтакте». 

По словам главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, меры актуальны для зарубежных площадок. Он уверен, что российские онлайн-платформы и сейчас хорошо справляются с модерацией контента и обработкой жалоб.

Эксперты уверены, что мера требует проработки ряда нюансов. Например, пользователи могут злоупотреблять этими возможностями и отправлять ложные сообщения, что может привести к удалению законного контента. Для этого, по их словам, можно ввести ответственность за ложные претензии. 

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Фото на обложке: Unsplash

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