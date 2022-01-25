Соцсети намерены штрафовать за игнорирование жалоб пользователей на контент

Изменения позволят привлечь пользователей к модерации контента, а главное — заставить соцсети усиленнее исполнять требования законо об информации, следует из документа, с которым ознакомились «Известия»

«ВКонтакте», Google назвали предложенные меры избыточными. В компаниях считают максимально эффективным уже действующий комплекс.

«Любой пользователь может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте с помощью кнопки "Пожаловаться". Мы рассматриваем все жалобы без исключений. Время реакции регламентируется нашими внутренними гайдлайнами и не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. Материалы, которые нарушают правила сайта или законодательство, удаляются, а нарушители блокируются», — заявили во «ВКонтакте».

По словам главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, меры актуальны для зарубежных площадок. Он уверен, что российские онлайн-платформы и сейчас хорошо справляются с модерацией контента и обработкой жалоб.

Эксперты уверены, что мера требует проработки ряда нюансов. Например, пользователи могут злоупотреблять этими возможностями и отправлять ложные сообщения, что может привести к удалению законного контента. Для этого, по их словам, можно ввести ответственность за ложные претензии.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash