Немецкий производитель автомобильных шин Continental закрыл сделку по продаже российского бизнеса. Все активы компании, включая завод в Калужской области, приобрел холдинг S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна.

Холдинг S8 Capital приобрел российский бизнес немецкого производителя автомобильных шин Continental, пишет «Прайм». Сумма сделки не раскрывается.

В собственность S8 Capital перешли все активы Continental в России, включая завод по производству шин в Калужской области мощностью до 4 млн шин в год и компанию-дистрибьютора. Завод «Континентал Калуга» был запущен в 2013 году.

«Успешный опыт в ИТ-трансформациях бизнесов дает нам основания рассчитывать на перезапуск всех систем производства на основе российских ИТ-технологий», – сообщил управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт.

S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна является многопрофильным холдингом, одним из основных активов которого является распространитель лотерейных билетов в России «Столото». Ранее холдинг купил три предприятия Bosch в Саратовской области.

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