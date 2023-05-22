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Немецкий производитель автомобильных шин Continental закрыл сделку по продаже российского бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Немецкий производитель автомобильных шин Continental закрыл сделку по продаже российского бизнеса. Все активы компании, включая завод в Калужской области, приобрел холдинг S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна.

Немецкий производитель автомобильных шин Continental закрыл сделку по продаже российского бизнеса

Холдинг S8 Capital приобрел российский бизнес немецкого производителя автомобильных шин Continental, пишет «Прайм». Сумма сделки не раскрывается.

В собственность S8 Capital перешли все активы Continental в России, включая завод по производству шин в Калужской области мощностью до 4 млн шин в год и компанию-дистрибьютора. Завод «Континентал Калуга» был запущен в 2013 году. 

«Успешный опыт в ИТ-трансформациях бизнесов дает нам основания рассчитывать на перезапуск всех систем производства на основе российских ИТ-технологий», – сообщил управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт.

S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна является многопрофильным холдингом, одним из основных активов которого является распространитель лотерейных билетов в России «Столото». Ранее холдинг купил три предприятия Bosch в Саратовской области.

Фото на обложке: KULLAPONG PARCHERAT / Shutterstock

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