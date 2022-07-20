Apple продолжает ввозить смартфоны и ноутбуки в Россию

В марте Apple объявила о прекращении поставок гаджетов в Россию. На деле компания практически ежемесячно продолжает ввозить девайсы в страну. В июне были импортированы тысячи смартфонов и компьютеров.

Девайсы, скорее всего, не попадут на прилавки магазинов, поскольку предназначены для замены по гарантии гаджетов, ремонт которых в России невозможен, узнали «Известия».

Гаджеты Apple, купленные у ее официальных дилеров и ввезенные с разрешения компании, можно по фирменной гарантии как чинить в России, так и менять на новые, если поломку не удалось устранить в авторизованном российском сервисном центре. Поменять можно и устройства, пользователи которых оформили программу расширенной поддержки AppleCare+.

В столичных АСЦ Apple сообщили, что замена сломанных смартфонов на новые, официально поставленные компанией в Россию, возможна. Например, в фирме «Би2Икс» могут это сделать, если отремонтировать iPhone 13 Pro в течение пяти-семи дней силами российских специалистов будет невозможно. Однако из-за отсутствия гаджетов на складе замена может занять больше месяца.

Накануне ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство России. По версии ведомства, американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Нарушение повлечет за собой оборотный штраф для Apple. Его размер определят в ходе административного расследования.

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