Работодатели стали чаще интересоваться местонахождением сотрудников на «удаленке» — исследование

Работодатели все чаще стали запрашивать у «удаленщиков» данные, из какого места они работают. Причиной для этого стала необходимость сотрудников время от времени посещать офис, а также усиление контроля со стороны работодателей и поддержание им трудовой дисциплины.

В исследовании сервиса SuperJob о заинтересованности работодателей в том, из какого места работают их удаленные сотрудники, приняли участие 1 тыс. респондентов из 149 населенных пунктов России – менеджеры по персоналу и представители кадровых служб.

По результатам исследования, 23% работодателей требуют от своих сотрудников, работающих на «удаленке», сообщать, из какого места они работают. В прошлом году это требование предъявляли меньше работодателей – 19% от общего числа опрошенных.

Наиболее частой причиной для повышенного контроля за удаленными сотрудниками стала необходимость сотрудников иногда посещать офис. Также работодатели требуют сообщать свое местонахождение из соображений поддержания трудовой дисциплины.

«Судя по зарубежной практике, когда суд посчитал производственной травмой падение удаленного сотрудника с лестницы на пути в помещение, выбранное для работы удаленно, подобные прецеденты также вполне имеют место быть», – отметили авторы исследования.

Большинству работодателей по-прежнему не важно, откуда работает их удаленный сотрудник – так ответили 69% респондентов.

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