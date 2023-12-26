Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в сервисе аналитики на маркетплейсах Moneyplace

Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в сервисе аналитики на маркетплейсах Moneyplace. По словам источникам RB.RU, приобретено 80% доли в компании. После завершения сделки вся команда сервиса продолжит работу в полном составе, а бизнес-процессы останутся неизменными.

Группа компаний «СКБ Контур» стала владельцем доли в сервисе аналитики на маркетплейсах Moneyplace. Об этом говорится в сообщении «Контура».

Стороны не раскрывают сумму и условия сделки. Источник RB.RU, знакомый с ее деталями, рассказал о приобретении 80% в капитале Moneyplace.

«После сделки команда сервиса, включая основателей, сохраняется в полном составе. Все бизнес-процессы, а также договоренности с партнерами и клиентами остаются неизменными», – отметили в пресс-службе «СКБ Контур».

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных назвал приобретение доли в Moneyplace «лишь первым шагом в развитии комплекса сервисов “Контура” для продавцов на маркетплейсах».

Moneyplace располагает базой из более 400 тыс. пользователей. Ежедневная аудитория сервиса составляет более 100 тыс. пользователей.

Клиентами «СКБ Контур» являются свыше 2,5 млн компаний. Приобретение доли в Moneyplace стало для организации еще одним шагом в развитии экосистемы для бизнеса.

Информация о сделке пока не отразилась в ЕГРЮЛ. По данным реестра, ООО «Маниплейс» равноценно принадлежит Дмитрию Ермолаеву и Александру Болтенкову.

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