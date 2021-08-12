Российский рынок разговорного ИИ вырастет до $120 млн

В этом году рынок разговорного искусственного интеллекта вырастет до $80 млн без учета госзаказчиков, а с ними — до $120 млн. Эксперты заявляют, что разговорный ИИ уверенно вытесняет традиционный человеческий ресурс из колл-центров, это будет основным драйвером рынка в сегменте B2B.

Самый большой сегмент этого рынка — решения для государственных учреждений, а драйвером роста для сегмента B2B выступают разговорные технологии, которые пришли на смену традиционным колл-центрам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Just AI.

Специалисты Just AI изучили коммерческий сегмент рынка на основе интервью с его участниками, анализа тендеров и бухгалтерской отчетности компаний. Они поделили рынок на шесть сегментов: речевые технологии, речевая аналитика, звонки, конструкторы ботов и сценариев, Natural Language Processing, а также группа «ассистенты, навыки, прочее». Два последних сегмента до 2025 года покажут наиболее существенный рост, подчеркнули аналитики.

В качестве самостоятельного сегмента специалисты выделили решения для госзаказчиков, которые являются самым крупным потребителем разговорного ИИ. В их сегменте лидирует группа ЦРТ, принадлежащая Сбербанку, более 80% ее выручки, оцениваемой в 1 млрд рублей в год, ей приносят госконтракты, говорится в исследовании.

К другим крупнейшим игрокам рынка в Just AI относят себя с годовой выручкой в 500 млн рублей, далее идут компании с доходом свыше 200 млн рублей — Yandex.Cloud (речевые технологии), 3iTech (решения для госсектора, речевые технологии и платформы речевой аналитики) и «АТС Аэро». В группе компаний с годовой выручкой более 100 млн рублей аналитики отметили «Наносемантику» (NLP/NLU/DM-платформы), Neuro.net и Zvonobot (исходящие телефонные коммуникации). В целом на рынке представлено более 100 компаний, включая небольшие стартапы.

Вопреки выводам Just AI, в структуре выручки ЦРТ от проектов в области разговорного ИИ преобладают сделки для коммерческого сегмента, возразил гендиректор ЦРТ Дмитрий Дырмовский. Он согласен с текущими оценками рынка, но прогнозируемые темпы его роста могут оказаться на 15% ниже, предупредил Дырмовский. Среди крупных госзаказчиков таких сервисов он указал на МФЦ, которые стремятся оптимизировать коммуникации с клиентами.

Среди коммерческих заказчиков такие продукты наиболее интересны ритейлерам, банкам, телеком-компаниям и компаниям сферы e-commerce, сказали опрошенные эксперты.

Исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин отметил, что разговорный ИИ уверенно вытесняет традиционный человеческий ресурс из колл-центров, и это станет основным драйвером рынка в сегменте B2B. «На восходящем тренде находятся продажи B2C-устройств типа умных колонок, поэтому в течение нескольких лет мы увидим существенный рост рынка в сегменте «ассистенты», — добавляет эксперт. Рост рынка обеспечит увеличение объемов данных для обработки и появление новых средств работы с ними, ожидает руководитель направления Industry X Accenture в России Антон Епишев.