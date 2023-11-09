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Microsoft планирует добавить Copilot в Windows 10

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

C конца октября Microsoft приступила к распространению Windows 11 23Н2 с ИИ-помощником Copilot. Компания намерена также добавить эту функцию в операционную систему Windows 10 в ближайшем обновлении, сообщает Windows Central.

Microsoft планирует добавить Copilot в Windows 10

Причина такого решения связана с долей рынка, которую занимает Windows 10. Сейчас эта система по-прежнему используется примерно на миллиарде устройств, тогда как Windows 11 пока достигла только отметки в 400 млн.

 Собеседники портала полагают, что возможности Copilot для Windows 10 будут аналогичны возможностям ИИ-помощника для Windows 11. 

На данный момент Copilot на Windows 11 доступен в США, Великобритании и некоторых странах Азии и Южной Америки. Узнать о том, как работает ИИ-помощник можно здесь.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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