Microsoft планирует добавить Copilot в Windows 10

C конца октября Microsoft приступила к распространению Windows 11 23Н2 с ИИ-помощником Copilot. Компания намерена также добавить эту функцию в операционную систему Windows 10 в ближайшем обновлении, сообщает Windows Central.
Причина такого решения связана с долей рынка, которую занимает Windows 10. Сейчас эта система по-прежнему используется примерно на миллиарде устройств, тогда как Windows 11 пока достигла только отметки в 400 млн.
Собеседники портала полагают, что возможности Copilot для Windows 10 будут аналогичны возможностям ИИ-помощника для Windows 11.
На данный момент Copilot на Windows 11 доступен в США, Великобритании и некоторых странах Азии и Южной Америки. Узнать о том, как работает ИИ-помощник можно здесь.
Фото на обложке: Tada Images /
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