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Astana Hub и партнеры открыли программу развития корпоративных инноваций

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Astana Hub, AIFC Fintech Hub и Bitfury Kazakhstan запустили глобальную программу корпоративных инноваций, которая призвана помочь крупному бизнесу внедрить новые технологии и работать со стартапами. Подать заявку могут корпорации из Казахстана и стран СНГ.

Astana Hub и партнеры открыли программу развития корпоративных инноваций

По словам организаторов, корпоративные участники программы смогут получить:

  • помощь в решении бизнес-задач, выходе на новые рынки;
  • доступ к технологиям;
  • адаптацию решений под себя.

Также программа подразумевает участие стартапов, которые будут тестировать гипотезы, использовать корпоративную инфраструктуру, работать с новой аудиторией, привлекать инвестиции и получат другие возможности для роста.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

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