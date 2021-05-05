Astana Hub и партнеры открыли программу развития корпоративных инноваций

Евгения Хрисанфова
Astana Hub, AIFC Fintech Hub и Bitfury Kazakhstan запустили глобальную программу корпоративных инноваций, которая призвана помочь крупному бизнесу внедрить новые технологии и работать со стартапами. Подать заявку могут корпорации из Казахстана и стран СНГ.
Astana Hub и партнеры открыли программу развития корпоративных инновацийЕвгения Хрисанфова
По словам организаторов, корпоративные участники программы смогут получить:
- помощь в решении бизнес-задач, выходе на новые рынки;
- доступ к технологиям;
- адаптацию решений под себя.
Также программа подразумевает участие стартапов, которые будут тестировать гипотезы, использовать корпоративную инфраструктуру, работать с новой аудиторией, привлекать инвестиции и получат другие возможности для роста.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
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