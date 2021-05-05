Astana Hub и партнеры открыли программу развития корпоративных инноваций

Astana Hub, AIFC Fintech Hub и Bitfury Kazakhstan запустили глобальную программу корпоративных инноваций, которая призвана помочь крупному бизнесу внедрить новые технологии и работать со стартапами. Подать заявку могут корпорации из Казахстана и стран СНГ.

По словам организаторов, корпоративные участники программы смогут получить:

помощь в решении бизнес-задач, выходе на новые рынки;

доступ к технологиям;

адаптацию решений под себя.

Также программа подразумевает участие стартапов, которые будут тестировать гипотезы, использовать корпоративную инфраструктуру, работать с новой аудиторией, привлекать инвестиции и получат другие возможности для роста.

Подробности и форма для заявки — на сайте.