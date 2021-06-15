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В Москве пройдет дискуссия на тему социальной ответственности бизнеса

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

30 июня в технопарке «Калибр» состоится дискуссия «Социальная ответственность бизнеса: реальность или миф?». Участие бесплатное, но необходима регистрация.

В Москве пройдет дискуссия на тему социальной ответственности бизнеса

Спикеры представят кейсы компаний и обсудят:

  • правовую сторону корпоративной социальной ответственности;
  • экологические проекты компаний;
  • взаимодействие НКО и государства;
  • нефинансовую отчетность;
  • инновации для устойчивого развития и другие темы.

Также в рамках мероприятия пройдет благотворительная ярмарка фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: Sorn340 Studio Images / Shutterstock

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