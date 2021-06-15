В Москве пройдет дискуссия на тему социальной ответственности бизнеса

Евгения Хрисанфова
30 июня в технопарке «Калибр» состоится дискуссия «Социальная ответственность бизнеса: реальность или миф?». Участие бесплатное, но необходима регистрация.
В Москве пройдет дискуссия на тему социальной ответственности бизнесаЕвгения Хрисанфова
Спикеры представят кейсы компаний и обсудят:
- правовую сторону корпоративной социальной ответственности;
- экологические проекты компаний;
- взаимодействие НКО и государства;
- нефинансовую отчетность;
- инновации для устойчивого развития и другие темы.
Также в рамках мероприятия пройдет благотворительная ярмарка фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.
Фото на обложке: Sorn340 Studio Images / Shutterstock
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