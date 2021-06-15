В Москве пройдет дискуссия на тему социальной ответственности бизнеса

30 июня в технопарке «Калибр» состоится дискуссия «Социальная ответственность бизнеса: реальность или миф?». Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Спикеры представят кейсы компаний и обсудят:

правовую сторону корпоративной социальной ответственности;

экологические проекты компаний;

взаимодействие НКО и государства;

нефинансовую отчетность;

инновации для устойчивого развития и другие темы.

Также в рамках мероприятия пройдет благотворительная ярмарка фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: Sorn340 Studio Images / Shutterstock