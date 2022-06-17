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Губная помада, тушь для ресниц и парфюмерия стали проблемой для импортозамещения

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские производители косметики заявили о сложностях с импортозамещением зарубежных помад и тушей для ресниц. Некоторые из них невозможно производить в России, а доля импорта на российском рынке косметических товаров в некоторых сегментах достигает 80%.

Губная помада, тушь для ресниц и парфюмерия стали проблемой для импортозамещения

У производителей косметики возникли трудности с производством отечественного сырья для некоторых видов косметики, в частности парфюмерии, туши для ресниц и губной помады, рассказали РБК участники рынка.

Сложности у производителей возникли на фоне санкций – сырье стало сложнее привозить из-за рубежа, а конечная стоимость доставки выросла втрое.

Доля зарубежной косметики на российском рынке составляет 60%. Эта цифра увеличивается до 80%, если учесть локальное производство в России товаров под иностранными брендами.

В целом ассортимент косметики и парфюмерии в России с начала спецоперации на Украине сократился на 25%. Основатель Faberlic Алексей Нечаев подчеркнул, что с рынка в первую очередь уходят премиальные бренды, но российские продавцы пока располагают запасом продукции.

Фото на обложке: Alena Sadreeva / Shutterstock

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