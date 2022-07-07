Twitter подтвердил: функция совместного постинга уже на этапе тестирования

«Мы продолжаем изучать новые способы совместной работы людей в Twitter», — сообщил представитель компании порталу TechCrunch.

Социальная сеть проверяет, каким образом люди и бренды могут использовать функцию совместного постинга для развития и охвата новой аудитории, а также для укрепления сотрудничества между аккаунтами.

Пользователи, у которых есть доступ к CoTweets, выбраны случайным образом. Их оповещают о возможности тестирования в push-уведомлениях, которые приглашают их «почирикать вместе с CoTweets».

После этапа тестирования Twitter планирует перенастроить и усовершенствовать функцию, прежде чем официально открыть ее для всех пользователей.

При этом компания не исключает возможности того, что в конце эксперимента функция может быть отключена, а все созданные CoTweets могут быть удалены.

Twitter уже довольно давно работает над своей функцией CoTweets. Эта функция была извлечена из кода приложения мобильным разработчиком Алессандро Палуцци. Его изыскания вынудили представителей компании еще в апреле подтвердить, что разработки действительно ведутся.

Уже тогда было известно, что на приглашение создать совместный твит можно ответить как согласием, так и отказом, а функция может быть интересна бизнесу, сообщающему о сделках или слияниях или желающему продвигать свою продукцию через блогеров.

Фото на обложке: Edgar Moran / Unsplash