В Москве ввели регулирование работы курьерских сервисов. Вступление в силу новых требований будет происходить поэтапно, например, уже с 15 мая курьеров обяжут соблюдать определенный внешний вид — узнаваемая форма компании, чистая одежда, длинные штаны или брюки.

Департамент транспорта Москвы ввел стандарт работы курьерских сервисов. Компании и их сотрудников обяжут соблюдать определенные требования, которые будут вводиться поэтапно, сообщила пресс-служба департамента.

С 15 мая курьеры будут обязаны соблюдать установленный стандартом внешний вид — быть одетыми в узнаваемую форму компании, одежда должна быть чистой, на ногах должна быть закрытая обувь, длинные штаны или брюки.

С 1 октября вводятся следующие требования: курьерская сумка должна иметь номерной знак, одежда — светоотражающие элементы.

С 1 мая 2025 года обязательными станут требования к транспортному средству курьера. В частности, он должен иметь передний и задний тормоза, возможность подавать звуковой сигнал, ограничивать максимальную скорость до 25 км/ч и автоматически снижать ее в специальных зонах. Световые приборы должны быть включенными в течение всего рабочего дня.

Курьерам и кандидатам на должность будут выдавать цифровой ID, который они получат после регистрации о проверке подлинности документов в системе «Таксомотор». Также курьеры должны будут проходить обучение на знание правил безопасного вождения на базе университета московского транспорта.

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