В Москве ввели регулирование работы курьерских сервисов. Вступление в силу новых требований будет происходить поэтапно, например, уже с 15 мая курьеров обяжут соблюдать определенный внешний вид — узнаваемая форма компании, чистая одежда, длинные штаны или брюки.
Департамент транспорта Москвы ввел стандарт работы курьерских сервисов. Компании и их сотрудников обяжут соблюдать определенные требования, которые будут вводиться поэтапно, сообщила пресс-служба департамента.
С 15 мая курьеры будут обязаны соблюдать установленный стандартом внешний вид — быть одетыми в узнаваемую форму компании, одежда должна быть чистой, на ногах должна быть закрытая обувь, длинные штаны или брюки.
С 1 октября вводятся следующие требования: курьерская сумка должна иметь номерной знак, одежда — светоотражающие элементы.
С 1 мая 2025 года обязательными станут требования к транспортному средству курьера. В частности, он должен иметь передний и задний тормоза, возможность подавать звуковой сигнал, ограничивать максимальную скорость до 25 км/ч и автоматически снижать ее в специальных зонах. Световые приборы должны быть включенными в течение всего рабочего дня.
Курьерам и кандидатам на должность будут выдавать цифровой ID, который они получат после регистрации о проверке подлинности документов в системе «Таксомотор». Также курьеры должны будут проходить обучение на знание правил безопасного вождения на базе университета московского транспорта.
Фото на обложке: Ovchinnikova Irina /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 У фонда «Сколково» сменился председатель правления
- 2 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
- 3 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
- 4 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
- 5 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
ВОЗМОЖНОСТИ
12 апреля 2024
12 апреля 2024
15 апреля 2024
15 апреля 2024
15 апреля 2024