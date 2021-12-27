«Это рабство, а не работа»: курьеры «Яндекс.Еды» начали забастовку и требуют изменить условия труда

Курьеры «Яндекс.Еды» начали бессрочную забастовку с требованием изменить условия труда. От работодателя хотят повышения ставки в новогодние праздники и отмены системы «людоедских» штрафов. «Это рабство, а не работа!», – прокомментировали свое обращение его авторы.

Пост с информацией о начале забастовки курьеров «Яндекс.Еды» в Кемерово опубликован в группе «Профсоюз “Курьер”» в «ВКонтакте». Началом забастовки назначили 25 декабря.

Авторы сообщения утверждают, что курьеров штрафую на 1,5 тысячи рублей за 10 минут опоздания на заказ, а также обязывают отработать одну смену бесплатно. При нынешних условия труда и оплаты, с января следующего года курьеры будут зарабатывать 16 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении.

«Это рабство, а не работа! [...] Мы хотим извиниться за неудобства, но мы не можем работать за копейки в праздничные дни. Поддержите нас! Мы хотим и дальше работать для вас, но “Яндекс” не хочет выполнять наши требования», – сказано в посте.

От «Яндекса» требуют не вводить график работы 2/2 для сборщиков заказов, отменить систему «людоедских» штрафов, скорректировать сроки выполнения заказов в зависимости от сложности, ввести тариф 170 рублей в час на период новогодних праздников, а также начать выплачивать бонусы за размер заказа, качество и скорость его сборки.

«Руководство “Яндекс” не слышит нас, не выходит на связь, как и логистический партнер ООО "Лидер Консалт Персонал"», – говорится в обращении.

Авторы обращения просят поддержать их требования. RB направил в пресс-службе «Яндекса» запрос просьбой прокомментировать ситуацию, но к моменту публикации материала не получил ответа.

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