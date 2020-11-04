Открыт набор на курс по венчурным инвестициям в стартапы

27 ноября стартует онлайн-курс «Венчурные инвестиции в стартапы» от московской школы управления «Сколково» и международной организации инвесторов Investoro. Образовательная программа посвящена поиску перспективных проектов, оценке стартапов, стратегиям выхода и другим темам.
Курс разделен на две части:
- Seed angels live — трехдневная программа, посвященная основам венчурного инвестирования. Эксперты проведут лекции, обсуждения и разборы кейсов с 27 по 29 ноября.
- Deep dive live — программа из четырех модулей для более углубленного изучения темы. Участников ждут лекции, дискуссии и работа в группах с экспертами. Занятия пройдут со 2 по 23 декабря.
Среди тем курса:
- тренды венчурного рынка;
- оценка стоимости стартапа;
- выход из инвестиций;
- корпоративные венчурные фонды;
- структура сделок;
- ключевые метрики стартапов и другие.
В качестве спикеров и преподавателей выступят президент международной организации инвесторов Investoro Виталий Полехин, управляющий партнер SmartHub Богдан Яровой, генеральный партнер AltaIR Capital Игорь Рябенький и другие эксперты.
Также организаторы обещают предоставить доступ к материалам платформы Seed Angels. Занятия пройдут онлайн в сервисе Zoom. Узнать подробности можно на сайте курса.
Фото на обложке: 88studio / Shutterstock
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