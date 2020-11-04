Открыт набор на курс по венчурным инвестициям в стартапы

27 ноября стартует онлайн-курс «Венчурные инвестиции в стартапы» от московской школы управления «Сколково» и международной организации инвесторов Investoro. Образовательная программа посвящена поиску перспективных проектов, оценке стартапов, стратегиям выхода и другим темам.

Курс разделен на две части:

Seed angels live — трехдневная программа, посвященная основам венчурного инвестирования. Эксперты проведут лекции, обсуждения и разборы кейсов с 27 по 29 ноября. Deep dive live — программа из четырех модулей для более углубленного изучения темы. Участников ждут лекции, дискуссии и работа в группах с экспертами. Занятия пройдут со 2 по 23 декабря.

Среди тем курса:

тренды венчурного рынка;

оценка стоимости стартапа;

выход из инвестиций;

корпоративные венчурные фонды;

структура сделок;

ключевые метрики стартапов и другие.

В качестве спикеров и преподавателей выступят президент международной организации инвесторов Investoro Виталий Полехин, управляющий партнер SmartHub Богдан Яровой, генеральный партнер AltaIR Capital Игорь Рябенький и другие эксперты.

Также организаторы обещают предоставить доступ к материалам платформы Seed Angels. Занятия пройдут онлайн в сервисе Zoom. Узнать подробности можно на сайте курса.

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