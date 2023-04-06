Импорт увеличивается, экспортная выручка падает: глава Минфина назвал причины роста курса доллара

В Минфине объяснили, почему последние несколько дней растет курс доллара. Это происходит из-за увеличения импорта и падения экспортной выручки, заявил глава министерства Антон Силуанов. Он добавил, что ЦБ сейчас «не ставит никаких границ».

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал причинами роста курса доллара США возросший импорт и падение экспортной выручки.

По словам главы Минфина, курс валют придерживается рыночных принципов и плавает в условиях изменения внешнеэкономической обстановки.

Цены на российские энергоносители повысились, что является сигналом к поступлению в страну большего количества валюты, добавил Силуанов. Это может привести к тому, что рубль будет укрепляться, подчеркнул он.

Силуанов не стал предполагать, каких показателей может достичь курс доллара, отметив, что Банк России «не ставит никаких границ».

Курсы валют растут последние несколько дней. Сегодня, 6 апреля курс доллара США превысил психологическую отметку в 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей.

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