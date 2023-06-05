Почти 80% учеников буткемпов по программированию — мужчины, показал опрос

Больше половины выпускников курсов буткемпа по программированию (офлайн-курсы интенсивной краткосрочной подготовки) не имели опыта в программировании до начала обучения, показал опрос «Эльбрус Буткемп» и hh.ru.

Большинство выпускников таких программ — мужчины (77%). Доля женщин хотя и остается незначительной, но с 2021 года она увеличилась с 17% до 23%. Основной возраст обучающихся в буткемпе от 21 года до 35 лет (87%). Есть и те, кому за 40. И небольшая часть — младше 20.

77% респондентов до обучения в буткемпе получили высшее образование или ученую степень, у 13% — незаконченное высшее, еще 10% имеют среднее общее или среднее специальное образование.



Пройти такие курсы решают люди с разной подготовкой, 47% выпускников имеют инженерно-техническое образование, 46% — социальное, гуманитарное или экономическое.

При этом больше половины, 60% выпускников, до обучения в буткемпе не имели навыков программирования. У 34% был небольшой опыт в школе, университете или в качестве хобби. Лишь 4% – программировали на работе до обучения.

Основными мотивами для обучения становится желание полностью сменить вид деятельности, увеличить зарплату и расширить карьерные перспективы.

В опросе приняли участие 467 человек.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock