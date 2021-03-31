Coursera добилась максимальной цены акции в ходе IPO

Американская образовательная платформа Coursera провела первичное размещение акций 30 марта. В ходе IPO цена одной бумаги составила $33, что является верхней границей заявленного ранее диапазона $30–33 за акцию, сообщает Bloomberg.

По итогам размещения компания оценена в $4,3 млрд.

Если также учесть опционы на акции для сотрудников и акции с ограниченным доступом, капитализация Coursera состави более $5,4 млрд.

Всего инвесторы приобрели 15,73 млн акций. Это равняется доле в 12,1% капитала компании. Из них 14,66 млн акций — это новый выпуск и 1,07 млн — акции, принадлежавшие существующим акционерам. Общий объем размещения составил $519 млн.

Андеррайтерами IPO выступили 13 финансовых организаций. Среди них — Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Они получили опцион на 2,36 млн акций. Если банки исполнят опцион, то число акций в свободном обращении увеличится до 18,09 млн.

Согласно проспекту к IPO, полученные средства Coursera намерена направить на пополнение оборотного капитала, маркетинг, исследования, капзатраты и решение административных вопросов. Например, на зарплату сотрудникам, число которых за 2020 год выросло с 512 до 779 человек. Помимо этого, компания планирует приобрести дополнительные бизнесы, услуги или технологии.

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