Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть TikTok на 4 млн рублей по двум протоколам за отказ удалить запрещенный в России контент.
Судебный участок № 422 мирового суда признал компанию TikTok виновной в административном правонарушении, предусмотренном частями 2 и 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначил наказание в виде штрафа в 4 млн рублей по двум протоколам, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.
Общая сумма штрафа, наложенная на компанию за подобные правонарушения, составила 8,1 млн рублей.
Ранее, 16 декабря 2021 года, суд постановил оштрафовать Twitter на 10 млн рублей, а также Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc.) на 13 млн рублей за аналогичные правонарушения.
Также 16 декабря суд рассмотрит аналогичные административные протоколы в отношении Telegram.
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Фото на обложке: Primakov /
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