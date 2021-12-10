Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Суд в США приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы за киберпреступления

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Суд в США приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам тюрьмы по делу о работе над сервисом, позволяющим скрывать вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Суд в США приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы за киберпреступления

По словам агента ФБР Дэвида Содеберга, Кошкин вместе с сообщниками многие годы «работали над тем, чтобы обходить наши самые базовые системы кибербезопасности для распространения вредоносных программ в глобальном масштабе».

По данным Минюста, 41-летний Кошкин действовал вместе с россиянином Петром Левашовым, которого организация Spamhaus, собирающая данные о крупных спамерах, называла «королем спама». Власти США считают, что Левашов 20 лет управлял сетью крупных ботнетов Kelihos, нацеленную на кражу персональных данных с зараженных компьютеров. По судебных документов, они заразили сотни тысяч компьютеров по всему миру вредоносным программным обеспечением, включая программы-вымогатели.

Кошкин был признан виновным по делу о работе над сервисом, позволяющим скрывать вредоносное программное обеспечение, еще 16 июня. Он был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года и находится под стражей с момента ареста. Ему могло грозить до 15 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Salivanchuk Semen / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сервис для внедрения подписок в приложения Qonversion с российскими корнями привлек $2 млн
  2. 2 Cloudflare приобрела израильский IT-стартап Zaraz – российский фонд Cabra VC вышел из проекта
  3. 3 FT: созданный россиянами стартап Miro станет «единорогом» с оценкой в $17 млрд
  4. 4 Сооснователь «Кухни на районе» Олег Козырев открыл бизнес в США
  5. 5 Недельный приток средств в акции компаний стал рекордным за последние 4 года
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

10 декабря 2021

Демо-день для АО «Трубная металлургическая компания»

10 декабря 2021

FintechHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ