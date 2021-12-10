Суд в США приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы за киберпреступления

Суд в США приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам тюрьмы по делу о работе над сервисом, позволяющим скрывать вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

По словам агента ФБР Дэвида Содеберга, Кошкин вместе с сообщниками многие годы «работали над тем, чтобы обходить наши самые базовые системы кибербезопасности для распространения вредоносных программ в глобальном масштабе».

По данным Минюста, 41-летний Кошкин действовал вместе с россиянином Петром Левашовым, которого организация Spamhaus, собирающая данные о крупных спамерах, называла «королем спама». Власти США считают, что Левашов 20 лет управлял сетью крупных ботнетов Kelihos, нацеленную на кражу персональных данных с зараженных компьютеров. По судебных документов, они заразили сотни тысяч компьютеров по всему миру вредоносным программным обеспечением, включая программы-вымогатели.

Кошкин был признан виновным по делу о работе над сервисом, позволяющим скрывать вредоносное программное обеспечение, еще 16 июня. Он был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года и находится под стражей с момента ареста. Ему могло грозить до 15 лет тюрьмы.

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