Японская Beam Suntory продала бренд коньяка Courvoisier за $1,2 млрд. Для итальянской Campari это крупнейшая сделка в истории компании.

Итальянский производитель алкогольных напитков Campari купил бренд французского коньяка Courvoisier. Об этом говорится на сайте Campari.

Японская компания Beam Suntory продала Courvoisier за $1,2 млрд. Для Campari эта сделка является крупнейшей в истории. Ожидается, что она будет закрыта в 2024 году.

Одним из условий сделки стало достижение определенного уровня продаж. В случае успеха, Campari заплатит дополнительно $120 млн в 2029 году.

55% продаж коньяка Courvoisier приходится на рынок США. Покупка бренда значительно укрепит позиции Campari на американском рынке. По прогнозам, приобретение Courvoisier повысит общие продажи Campari на 9%.

Courvoisier основали в 1828 году, он является одним из самых известных коньячных домов в мире. По итогам 2022 года продажи Courvoisier упали на 33%.

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