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Заявки на работу в режиме COVID-free поступили от 6 тысяч ресторанов Москвы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Заявки на работу в режиме COVID-free поступили от 6 тысяч ресторанов Москвы, сообщил глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк. По его словам, департамент фиксирует 300 обращений в час.

Заявки на работу в режиме COVID-free поступили от 6 тысяч ресторанов Москвы

«На сегодняшний день... у нас уже более 6 тыс. заявок поступило от рестораторов на работу именно в этом формате, в среднем фиксируется около 300 обращений в час. Коллеги предполагают, что будут работать не только на доставку и навынос, а в том числе с введением системы QR-кодов», – цитирует «Интерфакс» Алексея Немерюка. 

По его словам, 60 фудкортов подали заявки на определение формата работы. Их три: только на доставку или навынос, организация COVID-free либо полностью «безковидный» режим.

Вакцину от коронавируса уже получили 23 млн россиян, сообщил Михаил Мурашко в интервью Владимиру Познеру.

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Фото: Depositphotos.com

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