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В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».

В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса

Минобороны занималось разработкой вакцины от COVID-19 вместе с Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В клинических испытаниях вакцины участвовали военнослужащие. Первую группу добровольцев выписали из стационара 15 июля, вторую — 20 июля.

В военном ведомстве отметили, что результаты показывают выработку иммунного ответа у всех участников тестов.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил Цаликов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что массовое производство вакцины планируется начать в августе. Для этого необходимо получить одобрение регуляторов в России. По словам Дмитриева, одобрение в странах-партнерах планируется получить в сентябре.

Фото: UDOM PINYO / Shutterstock

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