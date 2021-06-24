Какой у вас COVID-статус? Работодатели в России стали чаще требовать вакцину или тест

В России работодатели стали чаще требовать наличие теста или вакцины от COVID-19 у соискателей. Упоминания в резюме об этом выросли на 58%.

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали содержание текстов вакансий и резюме с начала года на упоминание наличия тестирования/вакцинации от COVID-19.

Со стороны работодателей упоминания требований к наличию теста/вакцинации или провести тестирование за счет компании выросли на 58% и достигли почти двух тысяч.

Чаще всего такие требования можно встретить в вакансиях в сфере медицины и фармацевтики, в продажах, рабочем персонале, строительстве, транспорте и логистики, туризме и гостинично-ресторанном бизнесе.

С начала июня количество резюме, в которых соискатели сообщали о прохождении вакцинации, достигло более 10 тысяч. Это в пять раз больше, чем в начале года.

Темпы роста упоминаний в резюме о прохождении вакцинации с начала года растет в среднем на 40% ежемесячно. Аналитики полагают, что соискатели упоминают свой статус вакцинации как дополнительное преимущество при поиске работы.

В июне в лидерах по числу упоминаний вакцинации находятся соискатели работы в сфере продаж, рабочего персонала, строительстве, ИТ, туризме и гостинично-ресторанного бизнеса. В аутсайдерах по числу упоминаний вакцинации – соискатели в госслужбе, страховании, инсталляции и сервиса.

Работодателей Москвы из-за неблагополучной эпидемической ситуации по COVID-19 обязали отстранять сотрудников, которые отказались прививаться, передает «Интерфакс». Предприятиям, не вакцинировавшим 60% работников или не предоставившим данные о них, грозит приостановка работы на срок до 90 суток. На период отстранения от работы зарплата сотруднику не начисляется. Также пропущенное им время не включается в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

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Фото: IgorVetushko/Depositphotos