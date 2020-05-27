Москвичи могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу в 30 поликлиниках
С 27 мая все москвичи смогут записаться на тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. До этого власти приглашали на тестирование жителей Москвы, выбранных случайным образом из определенных возрастных групп.
Услуга доступна совершеннолетним жителям с московским полисом ОМС. Тестирование бесплатное. Сдать кровь на антитела можно с 8.00 до 20.00 в 30 городских поликлиниках по предварительной записи. Запись открывается на две недели вперед.
Специальная подготовка к сдаче крови не нужна. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Результаты появятся в электронной медицинской карте в течение трех дней с момента сдачи крови. В карте также будут расшифровка всех показателей и рекомендации врачей.
Как записаться на тестирование:
- на сайте mos.ru. Надо выбрать раздел «Здоровье», а в нем — сервис «Запись на прием к врачу». В списке специализаций надо найти вкладку «Кровь (антитела COVID-19)», а затем выбрать дату и время;
- на портале emias.mos.ru;
- на портале ЕМИАС.Инфо или с помощью мобильного приложения ЕМИАС.Инфо emias.info;
- через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»;
- с помощью информационных киосков, расположенных в поликлиниках города.
В России за сутки появилось 8 338 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 2 140 случаев — в Москве. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране выросло до 370 680.
Фото: bogdanhoda / Shutterstock
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