«Яндекс.Маркет» начал продавать ПЦР-тесты на COVID-19

В «‎Яндекс.Маркете» появилась возможность заказать набор для самостоятельного тестирования на COVID-19 от российской лаборатории Genotek‎. Результаты будут официально признаваться во всех регионах страны. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Получить набор можно через 1-2 часа или на следующий день после заказа на сайте или в приложении «Маркета» в разделе «Товары для здоровья». Курьер оставит посылку у двери получателя.

Набор стоит 2990 рублей, за эту сумму клиенту доставят тест, а затем заберут пробирку с мазком в лабораторию. Тест необязательно делать сразу после получения: его срок действия — 2 года.

После получения заказа нужно будет зарегистрироваться в Telegram-боте лаборатории Genotek — указать номер пробирки из набора и паспортные данные того, кто будет проходить тестирование. Затем нужно взять мазок изо рта, поместить его в пробирку и отправить в лабораторию с помощью курьера.

Вызвать его поможет тот же Telegram-бот Genotek — дополнительно платить за это не придётся. Курьер также может попросить показать паспорт при передаче мазка.

Результаты на русском и английском языках придут в течение 24 часов после сдачи мазка в лабораторию. Их можно будет увидеть в Telegram-боте, на gosuslugi.ru, mos.ru и emias.info.

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Фото: пресс-служба «Яндекса»