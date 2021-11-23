Сергей Солонин вложился в создание комьюнити tech-предпринимателей на базе коворкинга Collider

Егор Егерев, CEO Ticketscloud, и Ольга Гедевская, ex-CEO Timepad, создадут на базе коворкинга Collider сообщество технологических предпринимателей и команд. Предполагается, что проект объединит резидентов в peer-to-peer комьюнити, способствующее их развитию и росту бизнес-проектов. Инвестором выступил основатель Qiwi и бизнес-ангел Сергей Солонин.

Сумму инвестиций стороны не раскрывают. Выручка за период со второго квартала 2021 года составила 38 млн рублей.

«Collider будет представлять из себя что-то среднее между акселератором, венчурным фондом и комьюнити», — рассказал управляющий партнер Collider Егерев. Предполагается, что сообщество станет стартовой площадкой, где предприниматели смогут «обкатать» идеи, получить обратную связь и советы от таких же фаундеров

Комьюнити будет строиться по принципу закрытого клуба. Желающий стать резидентом должен подать заявку на сайте, а затем пообщаться с Гедевской и Егеревым — рассказать о своем проекте, опыте и целях.

Если интересы потенциального члена сообщества и комьюнити Collider совпадают, назначается знакомство с резидентами. По итогам этой встречи именно резиденты принимают решение о вхождении или отказе.

Среди текущих клиентов Collider — Miro, Евгений Лисовский (ex CEO Maps.me), Максим Фирсов (основатель Foodfox и ex CEO «Яндекс.Еда»), Qmarketing agency и другие известные технологические предприниматели.

«Мы не планируем конкурировать с существующими бизнес-комьюнити, мы собираемся их "приземлять". На сегодняшний день сообщества предпринимателей существуют либо в онлайне, либо как временные кэмпы. У нас же есть физическое пространство, куда можно прийти поработать, назначить встречу и выступить перед другими резидентами», — пояснила CEO Collider Гедевская.

Collider встраивает механики взаимодействия в свое мобильное приложение, уже запустив random coffee, ботов в telegram по сбору актуальных вопросов фаундеров. Взаимодействие подразумевает и подписную модель, не связанную с рабочими местами. Таким образом, если предстоит пережить еще один локдаун, сообщество сможет сохранить резидентов.

В 2022 году Collider планирует запустить pre-seed фонд, сформированный из дохода коворкинга и подписных сервисов. Ожидается, что фонд позволит поддержать наиболее интересные проекты резидентов.

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