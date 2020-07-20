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Эксперты составили интерактивную карту коворкингов Москвы и Санкт-Петербурга

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International запустила интерактивную карту коворкингов и смарт-офисов Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом Rusbase рассказали представители компании. 

Эксперты составили интерактивную карту коворкингов Москвы и Санкт-Петербурга

На карте будущие резиденты могут выбрать необходимое количество рабочих мест, подходящую стоимость аренды места и общую стоимость в месяц. Также доступны фильтры по станциям метро, районам и округам.

В карточке объекта пользователи могут увидеть расширенные характеристики бизнес-центра и помещений. На сайте представлены площадки таких операторов, как «Ключ» и CEO Rooms в Москва-Сити, сетей Regus и Corner в Санкт-Петербурге и другие.

Надо разделять понятия коворкинга и смарт-офиса, отметил партнер BR | CORFAC Int. Виктор Заглумин. Концепция коворкинга предполагает аренду отдельных рабочих мест в open space. Такой формат выбирают фрилансеры, командировочные или компании с малой численностью сотрудников. Еще этот вариант подходит, если надо арендовать рабочие места на определенное время. 

В коворкингах резиденты получают оборудованные рабочие места и возможность пользоваться общими зонами для отдыха и общения. 

В смарт-офисах арендаторы получают отдельный оборудованный офисный блок по системе «все включено». Офис оснащен мебелью и необходимой техникой, имеет оборудованные зоны для работы, кухонный блок, переговорные. В ставку аренды обычно включены коммунальные услуги, клининг, интернет и телефония. 

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