Эксперты составили интерактивную карту коворкингов Москвы и Санкт-Петербурга

Консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International запустила интерактивную карту коворкингов и смарт-офисов Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом Rusbase рассказали представители компании.

На карте будущие резиденты могут выбрать необходимое количество рабочих мест, подходящую стоимость аренды места и общую стоимость в месяц. Также доступны фильтры по станциям метро, районам и округам.

В карточке объекта пользователи могут увидеть расширенные характеристики бизнес-центра и помещений. На сайте представлены площадки таких операторов, как «Ключ» и CEO Rooms в Москва-Сити, сетей Regus и Corner в Санкт-Петербурге и другие.