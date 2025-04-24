В Москве может открыться минимальное число новых коворкингов за последние пять лет
В 2025 года операторы коворкингов откроют в Москве 10 новых площадок примерно на 6000 рабочих мест. Общая площадь гибких офисов составит 37 000 кв. м. Это худший результат с 2020 г., когда было запущено 35 632 кв. м такой недвижимости, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP.
- Новости
В прошлом году в столице открылись коворкинги общей площадью почти в 41 500 кв. м. Самый высокий показатель — свыше 108 000 кв. м — был зафиксирован в 2022 году.
В январе — марте в столице открылось только два новых проекта – «Aspace Останкино» (3340 кв. м) и «CEO Rooms Маяк» (2415 кв. м), говорит старший директор CMWP Полина Афанасьева. По ее словам, объем рынка достиг 448 000 кв. м (170 площадок).
В CORE.XP связывают снижение темпов ввода коворкингов с дефицитом классических офисов, площади которых используют операторы. Если в конце I квартала 2024 года доля свободных площадей в традиционных бизнес-центрах составляла 6,5%, то к марту 2025 года показатель снизился до 3,7%.
Развитию сегмента гибких офисов также мешает и удорожание площадей в классических бизнес-центрах, говорят консультанты. По данным CORE.XP, стоимость аренды помещений внутри МКАД за год увеличилась на 16%, до 36 тыс. рублей за 1 кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов) в объектах класса А и на 23%, до 28 тыс. рублей в классе В. Также растет стоимость отделки — с января—марта 2024 года она подорожала на 35%, до 125 тыс. рублей за метр.
Дорогой ремонт и мебель действительно сильно влияют на планы операторов по открытию новых площадок, сказал газете представитель сети «Ключ». По его словам, компаниям приходится выводить на рынок проекты в новых офисах по очень высоким ставкам, а это увеличивает сроки поиска клиентов. Влияет и то, что данный сегмент в целом уже насыщен, поэтому сети стараются повышать эффективность уже существующих площадок, а не расширяться.
Фото на обложке: Ewan Buck / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Наличка: как использовать, чтобы не нарушить 115-ФЗ»
- 1 Что такое бьюти-коворкинг: подборка коворкингов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Рассказываем про новый тренд индустрии красоты 23 октября 09:27
- 2 Space 1 возобновил сдачу в аренду экс-коворкингов WeWork В компании не исключили роста цен по новым договорам 23 мая 13:49
- 3 Не ДМС единым: как проявить заботу о сотрудниках, чтобы они точно оценили Рассказала Надия Имаметдинова, HR-директор в «Совкомбанке» 26 января 17:45
- 4 «Продуктивность заметно выросла» Cотрудники «Совкомбанка» поделились впечатлениями о четырехдневке 26 января 17:45