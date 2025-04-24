В Москве может открыться минимальное число новых коворкингов за последние пять лет

В 2025 года операторы коворкингов откроют в Москве 10 новых площадок примерно на 6000 рабочих мест. Общая площадь гибких офисов составит 37 000 кв. м. Это худший результат с 2020 г., когда было запущено 35 632 кв. м такой недвижимости, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP.

В прошлом году в столице открылись коворкинги общей площадью почти в 41 500 кв. м. Самый высокий показатель — свыше 108 000 кв. м — был зафиксирован в 2022 году.

В январе — марте в столице открылось только два новых проекта – «Aspace Останкино» (3340 кв. м) и «CEO Rooms Маяк» (2415 кв. м), говорит старший директор CMWP Полина Афанасьева. По ее словам, объем рынка достиг 448 000 кв. м (170 площадок).

В CORE.XP связывают снижение темпов ввода коворкингов с дефицитом классических офисов, площади которых используют операторы. Если в конце I квартала 2024 года доля свободных площадей в традиционных бизнес-центрах составляла 6,5%, то к марту 2025 года показатель снизился до 3,7%.

Развитию сегмента гибких офисов также мешает и удорожание площадей в классических бизнес-центрах, говорят консультанты. По данным CORE.XP, стоимость аренды помещений внутри МКАД за год увеличилась на 16%, до 36 тыс. рублей за 1 кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов) в объектах класса А и на 23%, до 28 тыс. рублей в классе В. Также растет стоимость отделки — с января—марта 2024 года она подорожала на 35%, до 125 тыс. рублей за метр.

Дорогой ремонт и мебель действительно сильно влияют на планы операторов по открытию новых площадок, сказал газете представитель сети «Ключ». По его словам, компаниям приходится выводить на рынок проекты в новых офисах по очень высоким ставкам, а это увеличивает сроки поиска клиентов. Влияет и то, что данный сегмент в целом уже насыщен, поэтому сети стараются повышать эффективность уже существующих площадок, а не расширяться.

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